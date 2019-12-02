Начинающий водитель сбил подростка на «зебре» на Среднеохтинском

В Красногвардейском районе Петербурга днем 2 декабря под колесами автомобиля пострадал юный пешеход. Подростка увезли в больницу.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:30 у дома 11 по Среднеохтинскому проспекту 39-летний мужчина на автомобиле Chevrolet Lanos со знаком «начинающий водитель» сбил 15-летнего пешехода. Наезд произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП подросток получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.



