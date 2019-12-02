Пакистан вернет России советские долги

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн, передает ТАСС.

Документ подписали заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в РФ Кази Халилулла 2 декабря.

Средства будут зачислены в течение 90 дней с даты вступления соглашения в силу.

Напомним, что в финансовой практике последних десятилетий это инцидент. В подавляющем случае РФ прощает долги развивающимся странам. К примеру, в конце октября российские власти в очередной раз пошли на списание долгов зарубежных стран. На этот раз задолженность простили «оптом» в рамках сочинского форума «Россия — Африка».

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», – заявил тогда Владимир Путин. Он объявил, что задолженность была списана. С некоторыми странами были начаты совместные программы, в рамках которых долговые средства будут направлены на финансирование нацпроектов на Черном континенте.



