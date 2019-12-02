Кибервойска НАТО проводят крупные учения в Эстонии

Североатлантический альянс уже в седьмой раз отрабатывает в Прибалтике отражение возможных кибератак в рамках операции Cyber Coalition.

«В ходе учений будет разыгрываться приближенный к реальности сценарий кибератаки, чтобы в тесной координации друг с другом участники предотвратили ее воздействие на жизненно важные системы государства, а также отработали взаимодействие экспертов на внутригосударственном и международном уровнях», – сообщает 2 декабря эстонское агентство ERR.

В Тарту приехали 700 специалистов по кибербезопасности и военных из 27 стран НАТО. Кроме того, учебные атаки будут помогать отражать специалисты из Японии, Алжира, Финляндии и Швеции, которые в альянс не входят.

Напомним, что натовские силы быстрого реагирования на кибератаки были созданы еще в 2013 году. В Таллине был открыт центр киберзащиты. Такое решение стало ответом на тысячи атак в отношении альянса. За год до этого в НАТО провели командно-штабные учения Cyber Coalition.



