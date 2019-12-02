Как попасть на Евро-2020. Максимально простая инструкция

2 Календарь



Сборная России попала в группу B, где сыграет за выход в плей-офф с Бельгией, Данией и Финляндией. Старт у отечественной команды будет непростым: против Бельгии, первого номера рейтинга ФИФА. Зато матч пройдет в Петербурге, на «Газпром Арене», 13 июня. 17 июня также в Петербурге россияне примут Финляндию (№58 в рейтинге ФИФА). Матч против Дании (№16) придется играть 22 июня в Копенгагене. В этот же день «Газпром Арена» примет встречу Бельгии с Финляндией.

Существует шанс, при котором сборная России сыграет еще раз в Петербурге – в четвертьфинале. Для этого отечественной команде нужно занять третье место в своей группе и в 1/8 финала, который пройдет 29 июня в Бухаресте, обыграть первую сборную группы F, а это будет уже труднее, так как в эту группу входят Португалия, Франция и Германия.

Вторая строчка в группе B будет означать матч в 1/8 финала против второго места из группы А, в которую входят Турция, Италия, Уэльс и Швейцария. Встреча запланирована на 27 июня и пройдет в Амстердаме.

Если же сборная России станет первой в группе B (несмотря ни на что, рассмотрим и такой вариант), в 1/8 предстоит играть 28 июня в Бильбао против одной из команд, занявших третье место в группах A, D, E или F.