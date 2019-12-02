Как попасть на Евро-2020. Максимально простая инструкция
1 В целом схема почти не отличается от той, что была перед чемпионатом мира в 2018 году.
Главное отличие — Евро-2020 пройдет не в одной и даже не в двух странах, а сразу в двенадцатити. Подобный масштаб связан с 60-летним юбилеем первого континентального первенства. России, а точнее Санкт-Петербургу, достались три матча группового этапа и один четвертьфинал. Из них две игры точно пройдут с участием сборной России.
2
Календарь
Сборная России попала в группу B, где сыграет за выход в плей-офф с Бельгией, Данией и Финляндией. Старт у отечественной команды будет непростым: против Бельгии, первого номера рейтинга ФИФА. Зато матч пройдет в Петербурге, на «Газпром Арене», 13 июня. 17 июня также в Петербурге россияне примут Финляндию (№58 в рейтинге ФИФА). Матч против Дании (№16) придется играть 22 июня в Копенгагене. В этот же день «Газпром Арена» примет встречу Бельгии с Финляндией.
Существует шанс, при котором сборная России сыграет еще раз в Петербурге – в четвертьфинале. Для этого отечественной команде нужно занять третье место в своей группе и в 1/8 финала, который пройдет 29 июня в Бухаресте, обыграть первую сборную группы F, а это будет уже труднее, так как в эту группу входят Португалия, Франция и Германия.
Вторая строчка в группе B будет означать матч в 1/8 финала против второго места из группы А, в которую входят Турция, Италия, Уэльс и Швейцария. Встреча запланирована на 27 июня и пройдет в Амстердаме.
Если же сборная России станет первой в группе B (несмотря ни на что, рассмотрим и такой вариант), в 1/8 предстоит играть 28 июня в Бильбао против одной из команд, занявших третье место в группах A, D, E или F.
3 Как купить билеты
Первый этап продаж прошел с 12 июня по 12 июля. Второй начнется 4 декабря и продлится до 18 декабря. На этом этапе в приоритете будут болельщики 20 стран – участниц финальной стадии турнира. Заявки можно будет начинать подавать с 16.00 по московскому времени. Схема аналогичная той, что была перед ЧМ-2018.
Нужно зарегистрироваться на официальном сайте турнира EURO2020.com. Билеты будут продаваться здесь и только здесь. При покупке в любом другом месте или с рук существует риск впустую потратить деньги. На сайте нужно заполнить анкету на один или несколько матчей. Счастливых обладателей билетов определят при помощи лотереи. При этом все поданные заявки будут рассматриваться вне зависимости от времени их подачи. Всего в рамках этого этапа будет реализовано около 1 млн билетов.
Третья партия будет выпущена в продажу в апреле 2020 года, когда окончательно станут известны все страны-участницы.
Тех, кому не повезло с лотереей, могут рассмотреть согласно порядковому номеру при распределении перепродаваемых билетов.
4 Цена вопроса
Стоимость билетов – от 30 до 945 евро. Цена меняется в зависимости от страны, где будет проходить тот или иной матч.
Самые дешевые проходки продают на игры в Баку, Будапеште и Бухаресте: от 30 до 125 евро. Билеты на игры группового этапа и 1/8 финала в остальных городах (в том числе и в Петербурге) уже обойдутся в 50–185 евро. Чтобы посетить матч открытия в Риме, а также ¼ финала в столице Италии, Петербурге и Мюнхене, придется заплатить от 75 до 225 евро.
Начиная с полуфиналов появится четвертая категория билетов – Fans First, цена которых – всего 85 евро. За третью категорию организаторы просят уже 195 евро, вторую – 345 евро, первую – 595 евро. Fans First на финал обойдутся в 95 евро, на остальные категории – от 295 до 945 евро. Также имеется возможность купить билеты пакетом на матчи какой-то одной сборной, но цена такого удовольствия станет известна 4 декабря.
Существует также опция официальной перепродажи билетов, но только по номиналу. Сделать это можно через тот же сайт EURO2020.com.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»