Путин подписал закон, разрешающий демонстрировать свастику при осуждении нацизма

Президент России подписал закон, позволяющий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства при условии осуждения нацизма. Документ 2 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вносятся поправки в статью 6 Закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов" и статью 1 Закона "О противодействии экстремистской деятельности". В настоящее время экстремистской деятельностью является пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, равно как и атрибутики экстремистских организаций.

Согласно поправкам в этот закон, экстремизмом не будет являться публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики в случаях использования их в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма и экстремизма и отсутствии признаков их пропаганды или оправдания.



