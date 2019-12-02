«Историческая показуха». Михаил Крутихин о том, зачем Кремлю «Сила Сибири»

Газопровод «Сила Сибири» торжественно открыт лидерами России и Китая по телемосту. Первую в истории трубу в Поднебесную «Газпром» строил пять лет, но не все понимают - зачем.

Владимир Путин и Синь Цзиньпин//кадр из трансляции/ТАСС

«Разрешите дать команду на открытие линейного крана», – сказал в понедельник, 2 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер Владимиру Путину. «Разрешаю», – ответил президент, и, не дожидаясь окончания фразы, шеф газовой монополии дал команду открыть заветный кран «линейному диспетчеру». На экране замелькали цифры. Первые десять секунд – первая тысяча кубометров сибирского газа для КНР. «Исторический проект», – сказал глава Российского государства. «Сердечная благодарность, это знаковый проект», – ответил коллега Синь Цзиньпин по телемосту.

Суть договорённостей далека от рынка: «Не окупится лет за 10», – заявил в интервью «Фонтанке» нефтегазовый аналитик, партнёр агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Михаил Крутихин//кадр из видео/RTVi

– Михаил Иванович, «Сила Сибири» – «историческое событие» не столько для глобального рынка, сколько для России и КНР, сказал Владимир Путин, торжественно «разрешая» пустить газ китайцам. Как россиянину понять, что это для страны, а что для глобального рынка?





– Если в двух словах, то «Сила Сибири» – это очень затратная показуха. Для глобального рынка этот проект ничего не даёт. В будущем году нам обещают прокачать за год 5 млрд кубометров природного газа по этой трубе в Китай. А для того, чтобы выйти на заявленные 38 млрд кубометров в год, по моим расчётам и по расчётам моих знакомых экспертов в том же «Газпроме», надо примерно ещё 10 лет. И для этого нужно разработать не только одно Чаяндинское месторождение (Ленский район Якутии, открыто в 1983 году. – Прим. ред.), но ещё и Ковыктинское газоконденсатное месторождение (северо-восток Иркутской области, открыто в 1987 году. – Прим. ред.). Нужно соединить эти месторождения новой трубой ещё на 900 километров. Набурить новых скважин, поставить новые компрессоры, довести до ума, фактически построить газоперерабатывающий завод в Амурской области. И вот только тогда, через 10 лет, если китайцам это будет ещё нужно, газопровод выйдет на заявленную мощность. Но, судя по всему, китайцам этот объём газа не нужен вообще. Происходит примерно то же самое, что было с открытием газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток (построен в 2011 году. – Прим. ред.). Тогда на торжественный пуск подвезли баллон кухонного газа, зажгли огонёчек под нажатую кнопку, но с тех пор фактически тот газопровод не работает. Там прокачиваются минимальные объёмы газа. С одного конца нет достаточного количества газа, а с другого конца нет достаточного потребления. Но построили. Торжественно пустили. «Сила Сибири» – такая же показуха. В прошлом году министр энергетики Александр Новак в Госдуме честно признался, что это не коммерческий проект. Прибыли России «Сила Сибири» не даёт. Это чистые затраты.

– Но позвольте, акции «Газпрома» растут на позитивных новостях от «Силы Сибири» с конца октября. Как новая труба влияет на развитие «Газпрома»?

– Только затратами. Прибыль «Газпром» от этого проекта не получит никогда. Вот передо мной лежит график капитальных вложений в этот проект до 2030 года. В этом же графике по пунктам расписаны прибыли от этого проекта. И в самом конце есть графа «период окупаемости». И стоят два русских слова: не окупается. До 2030 года «Сила Сибири» даже не окупится.

– Что за провокационная бумажка у вас на столе?

– А это выводы научно-исследовательского института, который готовил для «Газпрома» обоснование инвестиций в этот проект. Естественно, бумажка для «служебного пользования». Но она настолько красноречивая, что я взял на себя смелость её процитировать «Фонтанке». Мы тоже в RusEnergy считали этот проект. У нас получалось, что полные затраты на «Силу Сибири», включая разработку месторождений, строительство трубопроводов со всеми компрессорными станциями в дикой тайге, газоперерабатывающего завода, перехода под Амуром, газохимического производства, которое там же будет в будущем, составляют отнюдь не 55 млрд долларов, о которых вслух говорит «Газпром». У нас получалось около 100 млрд долларов. «Газпром» врёт. Первый раз в мае 2014 года – когда они подписали «контракт» с китайцами в Шанхае по «Силе Сибири». Но это был не контракт, это был меморандум о взаимопонимании, в который потом вставляли нужные цифры, чтобы это немного напоминало контракт. Следующее враньё было, когда объявили, что китайцы дадут 20–25 млрд долларов, чтобы это всё построить. Китайцы ничего не обещали и в итоге ничего не дали. Все деньги – от «Газпрома», а это значит, что деньги госкомпании были взяты из карманов налогоплательщиков. Красиво Россия заплатила за никому не нужный газопровод! Отвечая на ваш вопрос про простого гражданина, я говорю, что «Сила Сибири», конечно, влияет. Но исключительно негативно. На строительство ушли деньги налогоплательщиков. В выигрыше только компании, которые строили этот никому не нужный газопровод. То есть компании господ Ротенберга и Тимченко. «Газпром» же тратил свои средства. Никто ему в долг не дал. Повышение стоимости акций «Газпрома» – не более чем внутрибиржевая игра. Ничего общего с «Силой Сибири» эти скачки акций не имеют.

– То есть мне не показалось, что китайские друзья во время торжественного пуска газа были заметно веселее? Путин, Миллер и другие действующие лица были подчёркнуто спокойны, если не сказать равнодушны. Товарищ Си и его помощники широко улыбались и очень громко говорили.

– Есть причины для улыбок и радости китайцев. Первая: китайцы на том конце трубы являются уникальным покупателем. Это называется не «монополия», а «монопсония». То есть один покупатель. И он может диктовать какие угодно условия поставщику. Он один покупатель у поставщика. Это изменить нельзя.





– Соседним монголам этот газ не продать?

– Вообще никому его там не продать. Один покупатель на трубе. И они будут диктовать свои условия точно так же, как они диктовали условия по цене на нефть в нефтепроводе от «Роснефти». Получили скидку – «Роснефти» пришлось соглашаться.

Я ещё два года назад в Пекине беседовал с китайскими чиновниками о том, что для них «Сила Сибири». И они мне сказали, что, если военно-политическая обстановка в Тихом океане не позволит им получать сжиженный природный газ в тех объёмах, что им нужно, вот тогда они будут эти объёмы получать через «Силу Сибири». Это у них запасной вариант такой. И для них это очень выгодно. Тем более что в Китае снижается потребление газа. В октябре зафиксировано снижение импорта газа из Средней Азии по трубе на 20% с лишним, а импорта сжиженного природного газа – на 14%. То есть Китай не повышает, а снижает потребление импортного газа. И вот в этот момент мы торжественно открываем трубу, навязанную ими. Они получили ключ от кладовки, которым они как захотят, так и будут пользоваться. И всё это за счёт наших налогоплательщиков.

– И всё же. Пусть и не сейчас, но 38 млрд кубометров газа в год не могут не сказаться на мировых рынках.

– Поймите же. Газа на рынках навалом. Цены смехотворные, что в Европе, что в Азии. Такого, кстати, давно не было. Например, «Газпрому» продавать газ в ЕС нужно примерно по цене 5,5–6 долларов за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ). А на будущий год цены в Европе планируются на уровне 2 долларов. И в такой ситуации китайцы будут диктовать «Газпрому» всё что угодно. Прибыли не будет.

– Си Цзиньпин сказал, что внешние отношения обеих стран – главное направление международного сотрудничества и Китая и России. Будем укреплять сотрудничество. Какой энергетический проект станет следующим?

– Китайцы сейчас уже вошли во второй проект по сжиженному природному газу в Арктике. И они – не покупатель. Они – партнеры международного консорциума. Российские власти подарили этот газ международному консорциуму во главе с «Новатэком». Газ, который будет выходить из скважины, уже будет принадлежать международному консорциуму, включая китайцев. Это будет сразу и их газ. Там введён специальный налоговый режим. В течение 12 лет этот консорциум не платит России никаких налогов. Ни на добычу полезных ископаемых, ни на прибыль, ни экспортную пошлину на газ, ни пошлину на импорт оборудования. Вообще ничего. Подарок.

– Подарки иногда дарят с далеко идущими планами. Нам-то что потом с этой щедрости?

– Ничего. Мы красиво надуваем щёки. Теперь можно говорить, что мы тоже участники глобального рынка торговли газом. Всё. Вот этим наша выгода в глазах нашего руководства и ограничивается. Ну, и ещё хорошо заработали товарищи, которые строят.

– Весной СМИ писали про забастовки субподрядчиков строительства. Сегодня подчёркивали, что всё сделали строго в срок. Обиженных много осталось?

– Думаю, очень много. «Газпром», как правило, очень сильно задерживает выплаты всем подрядчикам. Но проверить это невозможно. Доступа к строительным площадкам «Газпрома» нет. Это одна из самых секретных организаций. Сколько она на самом деле туда вбухала денег, не знает никто. Заявлено 55 млрд долларов. Известно, что 2019 и 2020 годы – пиковые по объёмам трат по капитальным вложениям. Но я уже сказал, что вся затея приближается к 100 млрд долларов.

– Игоря Сечина с его газом в эту трубу пустят? Летом глава «Роснефти» демонстрировал большое желание влиться в этот проект.

– Кто же его туда пустит! Есть «Газпром». У него монополия на экспорт. А Игорь Иванович влезает не то что невпопад... Рано или поздно нужно будет как-то вводить в РФ газовый рынок. У нас же его нет! А чтобы был равноправный доступ на этот будущий рынок, нужны равные условия игры. Для этого «Газпром» надо лишать операторства над трубопроводами, где он себя ведёт, как хочет. И дальше лишать компанию монопольного права на экспорт. И вот тогда российские потребители смогут выбирать, кто будет поставлять им газ и по какой цене. Будет конкуренция, будет всё нормальнее. Так же, как во всех остальных странах.

– То есть мы должны Сечину спасибо сказать? Он же рыночные принципы прокачивает!

– Ну, в данном случае – да. Здесь он прокачивает либерализацию российского газового рынка. Он в правильном направлении давит. Но давить тут очень тяжело. Ведь давить надо не только против «Газпрома», а ещё и против Минфина. Потому что любая такая серьезная рыночная реформа обязательно сопряжена с провалом в получении доходов в госбюджет. И Минфин будет спиной стоять против любой реформы, которая неминуемо на какое-то время скажется на доходах страны. Не потому, что рынок менее выгоден, чем монополия. А потому, что в период перестройки обязательно будут провалы в доходах казны.

– Если газа, как вы сказали, навалом, а Китай может диктовать нам ценовую политику, значит, они могут с выгодой для себя реэкспортировать газ из «Силы Сибири»?

– Нет. Китаю это не нужно. И у них нет возможностей для реэкспорта. Сейчас они хорошо развивают свою добычу. И потом, они не слишком активно переходят с угля на газ. Они строят новые электростанции, которые работают на современных технологиях на угле, а не на газе. Китайская экономика замедляется. Не надо верить китайской статистике. (Смеётся.) Китаю столько газа, сколько «Газпром» хочет им продавать, не нужно. «Сила Сибири» – это их стратегический запас. Страховка. Не случайно именно в тех районах, куда газ будет приходить в КНР, то есть на севере и северо-востоке страны, усиленно строят новые терминалы по приёму сжиженного природного газа. Без расчёта на российский природный газ. Это, в том числе, им позволит диктовать свои условия России, то есть покупать за бесценок.

– То есть в случае ухудшения отношений с КНР Россия не сможет этой новой трубой пользоваться так же, как трубой в Украину? «Сила Сибири» может быть элементом «политического давления»?

– Нет. Ровно наоборот. Если Москва им что-то такое скажет, китайцы просто похихикают, как сегодня. У них полно газа. Есть газопровод из Мьянмы. Есть сжиженный природный газ. Собственную добычу активно развивают. Их веселье на торжественной церемонии сегодня совершенно оправданно.

– В чём слабость «Силы Сибири»? На торжественном пуске глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Чингинское месторождение – «самое большое».

– Глупость. Сначала думали, что оно сможет давать 33 млрд кубометров газа в год, затем геологи сократили цифру до 25. Сейчас есть подозрения, у меня есть сигналы от геологов «Газпрома», что больше 17 оно не даст. А для того, чтобы выйти на заявленные 38 млрд кубов в год, нужно добывать 42 млрд кубов. Ведь в газе из земли не только метан, который можно экспортировать. Там же ещё и никому не нужный азот – 7%. Ещё этан, бутан и прочее сырьё для нефтехимии. Там же ещё гелий, который нужно выделять. Дополнительные объёмы – это новые, ещё не построенные сотни километров трубопроводов.

– Можно поздравить Михаила Борисовича Ходорковского? Его идея наконец-то реализована? ЮКОС же хотел тянуть трубу к китайцам ещё в начале нулевых.

– Да, там был и газ в проекте. Но в основном тогда ведь речь шла про продажу нефти в Китай, а не газа. В этом смысле его не поздравить. Сказать, что если бы строил газопровод условный Ходорковский, то было бы иначе, я не могу. Там очень быстро проект ЮКОС перешёл под контроль к другим компаниям. ТНК-BP вмешалась, но потом бросила это дело. Были большие сложности. Думаю, что и тогда бы всё не заиграло. Перспективы были слабые ещё тогда. Но если про стоимость самой трубы, то у Ходорковского бы получилось точно в разы дешевле и быстрее. Но ценность китайского рынка уже тогда была под большим вопросительным знаком. Сегодня этот вопросительный знак вырос ещё больше. Не думаю, что Ходорковский сегодня радуется. Это не его проект. Это чудовищно затратная показуха. Это не бизнес-схема.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»