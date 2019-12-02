19 футбольных фанатов из Петербурга и Москвы заплатят по 500 рублей за мат в ночи. Ещё трое посидят 15 суток

Фрунзенский районный суд привлёк к административной ответственности фанатов «Спартака» и «Зенита» за ночные вопли у станции метро «Волковская». Постановление было вынесено 2 декабря, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Болельщики собрались покричать на Волковском проспекте, 32, в полпервого ночи 1 декабря. Местным жителям такое продолжение дерби двух столиц не слишком понравилось.

«Группа футбольных фанатов, допустив нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, в присутствии посторонних граждан, выражались грубой нецензурной бранью, тем самым выражая явное неуважение к обществу, то есть совершили мелкое хулиганство, о чем от неизвестного гражданина в дежурную часть 27-го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб поступило сообщение», – рассказали в пресс-службе судов.

В итоге крикунам назначили наказание в виде 500-рублёвого штрафа. Уточняется, что среди наказанных есть и москвичи, и петербуржцы.





Также сегодня Дзержинский суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности троих фанатов «Спартака», матерившихся днём 1 декабря у отеля на Кирочной. Москвичи вину не признали и на заседании утверждали, что были задержаны без причины. Суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста. С учётом «отсиженных» двух дней жители столицы пробудут в Петербурге до 15 декабря.

Напомним, после матча в отдел полиции доставили фаната красно-белых, выкрикивавшего в «матюгальник» оскорбления в адрес Артёма Дзюбы. На заряжающего был составлен протокол.

Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Спартаку» в 18-м туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака. Матчу предшествовали массовые задержания болельщиков обеих команд, фанаты получили протоколы за мелкое хулиганство и уличное пьянство.