Итоги ноября 2019 года от команды ARKAN

предоставлено компанией ARKAN

В ноябре 2019 года было совершено 14 попыток угона.

Из них 6 попыток в регионах, 5 попыток – в Москве и МО, и 3 попытки пришлись на Санкт-Петербург и ЛО. В тройку лидеров попали бренды: Toyota – 5 попыток, Lexus – 4 попытки, и Land Rover – 3 попытки. Также в этом списке есть Infiniti и Nissan – по 1 попытке угона.

В 75% случаев угонщики использовали радиоретрансляторы и другие технические средства сканирования и взлома штатной сигнализации. В 17% попыток, чтобы проникнуть в салон, преступники разбивали стекла, а в 8% – повреждали замки дверей. Но системы защиты ARKAN справились со своей задачей и не позволили совершить угоны.

Сейчас злоумышленники наиболее активны, они орудуют во дворах спальных районов в ночное и вечернее время, а также в зонах парковок у магазинов и торговых центров. Так случилось 15 ноября с автомобилем английской марки Land Rover Discovery IV. Машина находилась на парковке магазина в Сестрорецке, когда на пульт оперативного дежурного поступил сигнал тревоги. Сработал охранный комплекс ARKAN Satellite, двигатель машины был удаленно заблокирован. Оперативный дежурный мониторингового центра ARKAN оповестил собственницу о происшествии. Она смогла быстро вернуться к месту парковки и успела заметить двух убегающих от машины людей. Предполагаемые угонщики сели в припаркованный рядом BMW и скрылись с места происшествия.

Специалисты компании ARKAN рекомендуют устанавливать дополнительные системы защиты на автомобиль. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников. Как правило, в это время количество попыток угонов резко возрастает, и только надежный противоугонный комплекс сможет защитить ваш автомобиль.