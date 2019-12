Филиппины закрывают авиасообщение из-за тайфуна

В республике Юго-Восточной Азии отменены внутренние и международные рейсы из-за приближающегося тайфуна «Тисой».

«В преддверии возможного удара тайфуна «Тисой» все четыре терминала международного аэропорта Ниной Акино будут закрыты во вторник, 3 декабря», – сообщает 2 декабря агентство PNA со ссылкой на управление гражданской авиации республики.

Strong winds and heavy rain lashed the coast of eastern Philippines as Typhoon Kammuri -locally known as Tisoy – produced gusts of up to 120 kilometers-per-hour pic.twitter.com/wMlbZ9CXAl