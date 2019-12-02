Филиппины закрывают авиасообщение из-за тайфуна

В республике Юго-Восточной Азии отменены внутренние и международные рейсы из-за приближающегося тайфуна «Тисой».

«В преддверии возможного удара тайфуна «Тисой» все четыре терминала международного аэропорта Ниной Акино будут закрыты во вторник, 3 декабря», – сообщает 2 декабря агентство PNA со ссылкой на управление гражданской авиации республики.

Strong winds and heavy rain lashed the coast of eastern Philippines as Typhoon Kammuri -locally known as Tisoy – produced gusts of up to 120 kilometers-per-hour pic.twitter.com/wMlbZ9CXAl — Reuters (@Reuters) December 2, 2019

Всего было отменено около 100 внутренних и международных рейсов. Большинство из них – это рейсы местных авиакомпаний.





Власти Манилы и других регионов, которые могут пострадать от тайфуна, уже объявили о закрытии школ и других заведений.

Тайфун «Тисой» сейчас находится в 165 км к востоку от муниципалитета Джубан и движется со скоростью 15 км/ч. В ночь с понедельника на вторник он должен приблизиться к жилым районам. Более 300 тысяч человек могут стать жертвами тайфуна.