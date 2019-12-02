Семья попала под лавину в Австрии в автомобиле. Он перевернулся и этим спас людей

Семья из Франкфурта сумела остаться живой под снежной лавиной в Австрии благодаря своему микроавтобусу Volkswagen T6 Mutlivan. Машина сильно пострадала, но люди, сидевшие в нем, отделались лишь царапинами, в основном, от разбитых стекол.

Семья из шести человек отправилась на выходные на популярный лыжный курорт в долине Штубайталь в Тироле. На дороге их микроавтобус был опрокинут снежной лавиной и завален сломанными деревьями, но именно это спасло им жизнь, пишет 2 декабря немецкое издание Auto Bild. Из-за того, что машина перевернулась, более прочное днище приняло на себя нагрузку – удары от обломков и давление массы снега.

На крыше микроавтобуса был закреплен багажник и грузовой бокс, что также способствовало дополнительной защите пассажиров. В результате находившиеся в машине люди серьезно не пострадали, чего не скажешь о самом автомобиле.

В течение ноября из-за сильнейших снегопадов и лавин в австрийских Альпах погибли три человека. Двое лыжников попали в лавину в районе Этцталя, а 79-летний житель Бад-Клайнкирхгайма погиб, когда его дом был буквально снесен оползнем. В Восточном Тироле в результате непогоды без электричества оставались около 2000 домов.



