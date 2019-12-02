Путин разрешил транспортной полиции пользоваться электрошокерами

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал федеральный закон, который разрешает службам транспортной безопасности использовать электрошокеры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правоохранители смогут использовать электрошокеры для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, на работников подразделений транспортной безопасности или лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, а также для пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или административного правонарушения.

При этом законом запрещается применять электрошокеры в отношении беременных женщин, детей и инвалидов, если речь не идет о вооруженном сопротивлении или нападении, угрожающем жизни или здоровью работников подразделений транспортной безопасности либо лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

Закон вступит в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.



