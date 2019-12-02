Круговое движение закружило самосвал на шоссе Революции, дорогу усыпал строительный мусор

Движение транспорта в Красногвардейском районе Петербурга днем 2 декабря затруднило ДТП с мусоровозом. Водитель, предположительно, не справился с круговым движением.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на шоссе Революции, в районе дома 43. По словам очевидцев, мусоровоз КАМАЗ на скорости выходил с круга и опрокинулся на бок на встречной полосе.

Со слов участника группы Ивана, водитель грузовика пытался избежать столкновения с оказавшейся в «мертвой зоне» легковушкой. «Он «Соляриса» спасал, который в мертвую зону залез», – пишет он.





О пострадавших не сообщается. От падения часть перевозимого груза – старые рамы и другой строительный мусор – вывалилась на проезжую часть. Судя по фото с места ДТП, в результате оказались перегорожены две полосы.

По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на шоссе Революции собралась пробка в сторону кольца. Также затор наблюдается частично на кольце и на проспекте Энергетиков со стороны Большой Пороховской.