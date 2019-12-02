«Возрождение»: Разрешение на вырубку деревьев на Шлиссельбургском есть

АО ПО «Возрождение» опровергло информацию о том, что у компании нет разрешения на вырубку 274 деревьев на Шлиссельбургском шоссе. Порубочный билет выдан, сообщает подрядчик, а деревья к охраняемой зоне не относятся.

«Порубочный билет № 166 от 08.11.2019 года получен заказчиком по этому объекту – СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Вид зеленых насаждений в документе также уточнен. Это деревья общего пользования городского значения, и никакого отношения к объектам культурного наследия они не имеют. Компания работает исключительно по рабочей документации, она согласовывается во всех инстанциях, и потом начинается производство работ», – заявили в пресс-службе.

Вместе с тем для того, чтобы работы считались законными, на них нужно разрешение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, поскольку речь идет об объекте культурного наследия. Градозащитники из всероссийского общества охраны памятников утверждают, что такого документа нет. Редакция сделала запрос в КГИОП.

Напомним, ранее активисты из ВООПИиК сообщили, что на Шлиссельбургском шоссе вырубают 274 дерева. Они сходили на личный прием в комитет по охране памятников, где их устно заверили, что разрешения на проведение работ не давали. Градозащитники собираются обратиться в прокуратуру и МВД по факту незаконной вырубки деревьев.



