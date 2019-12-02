ЖК "Полис на Неве" сдан досрочно

ГК «Полис Групп»

ГК "Полис Групп" получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Полис на Неве". Застройщик досрочно завершил строительство дома на Октябрьской набережной.

Жилой комплекс «Полис на Неве» – проект редевелопмента территории на 1346 квартир. Он возводится на берегу Невы в 10 минутах езды от Невского проспекта. Общая площадь двух корпусов – 78 000 кв. м. Один из них обращен к реке, за счет чего из его окон открываются красивые виды на воду и исторический центр Петербурга. Представлены квартиры от студий до 4-комнатных.

Для придомовой территории комплекса разработан авторский ландшафтный дизайн с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения. Для автовладельцев есть подземные паркинги и гостевые парковки.

В ноябре текущего года жилой комплекс получил диплом первой степени в конкурсе «Лучшая стройплощадка – 2019». В октябре 2019 года за проект ЖК «Полис на Неве» ГК «Полис Групп» получила диплом первой степени, а также специальный приз «За большой вклад в становление системы строительного качества» в конкурсе «Лидер строительного качества – 2019».

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/