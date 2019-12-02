Белгородский СК начал проверку после драки учителя информатики и восьмиклассника

Следственный комитет начал проверку после получившего огласку конфликта учителя и ученика на уроке информатики в белгородской школе. Об этом 2 декабря сообщает региональный СК.

«По факту инцидента в школе города Белгорода организовано проведение проверки... По предварительным данным, днем 29 ноября 2019 года в школе № 15 города Белгорода на уроке информатики между учеником и учителем произошел конфликт. Свидетелями произошедшего стали ученики 8-го класса», – говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку деяниям всех причастных к инциденту.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также меры профилактического характера, в том числе в отношении лиц, отвечающих за воспитание и безопасность несовершеннолетних в ходе учебного процесса», – добавили в пресс-службе СК.





Видеозапись, вызвавшая резонанс, появилась в Интернете 29 ноября. На ней учитель информатики Олег Пургин якобы дерётся с подростком. После слухов об увольнении педагога многие родители выступили в его поддержку. По словам коллег Пургина, ученик сначала опоздал на урок, а потом начал хамить учителю. Они отметили также, что на видео мужчина не бьёт юношу, а пытается его усмирить.

Представитель департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области пояснил, что учитель не будет уволен, но на основании служебной проверки получит взыскание.