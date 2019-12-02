На Петроградке водитель «украл» сбитого им пешехода

Водителя, скрывшегося с места ДТП, возможно, даже с благими намерениями, задержали на Петроградской стороне сотрудники Росгвардии. Теперь ему грозит серьёзное наказание.

Об инциденте сообщает 2 декабря пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области, сам он произошёл в субботу, 30 ноября. В 00:20 ночи наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району получил информацию о ДТП: на Ординарной улице, 19, автомобилист сбил пешехода, после чего посадил его в свой автомобиль и уехал. Сведения о машине – номера, цвет, марка – были переданы всем патрульным нарядам.

Работая по горячим следам, сотрудники заметили разыскиваемый автомобиль у дома 10 по набережной Карповки. На кузове машины имелись характерные для ДТП повреждения.

Наряд блокировал автомобиль и задержал водителя. Пострадавший находился в салоне машины, ему вызвали скорую помощь. Задержанного водителя передали прибывшим на место сотрудникам ГИБДД.



