Начальника сестрорецкой налоговой отдают под суд. Ей вменяют взятки на 4 млн

В Петербурге завершено расследование уголовного дела начальника налоговой инспекции № 12 Елены Жокун. Ей предъявили получение около 4 млн рублей взяток.

О передаче дела в суд 2 декабря сообщает ГСУ СК РФ по городу. По версии следствия, Жокун в период времени с апреля по ноябрь 2018-го через посредницу потребовала и получила от учредителя фирмы около 4 млн рублей за снижение штрафов по итогам налоговой проверки. Также обещала принять положительное решение о возмещении НДС.

Напомним, начальницу налоговой арестовали год назад — в декабре 2018-го. Две взятки якобы были от расположенной в Сестрорецке компании «Диполь-Производство». Фирма должна была заплатить 72,3 млн рублей штрафов, но за мзду понадеялась на минимизацию затрат. Якобы договорились на 4%. Переговоры вела племянница налоговика.

Еще миллион предназначался за возмещение почти 26 млн НДС коммерсантами.



