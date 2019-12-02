Сгорел сарай, гори и хата. Житель Сахалина поджег дом бывшей жены и делал селфи на его фоне

В конфликт двух бывших супругов на Сахалине пришлось вмешаться полиции. Накала страстей не выдержал дачный дом, который мужчина спалил назло бывшей жене. Теперь его биографию может пополнить новая судимость.

Подробности 2 декабря сообщает пресс-служба регионального УМВД. В полицию с заявлением пришла 46-летняя жительница Макаровского городского округа и рассказала, что некто сжег ее дачный дом.

Подозреваемого искали недолго. Выяснилось, что женщина была замужем за мужчиной вдвое моложе. По данным полиции, 23-летний житель села Новотроицкого постоянно выяснял отношения с бывшей женой. В один из дней он приехал к ней на дачу, но женщина общаться отказалась. Мужчина дождался, пока бывшая жена уедет, и подпалил дом. Чтобы задеть женщину посильнее, он сделал селфи на фоне горящей постройки.

Подозреваемого задержали в Южно-Сахалинске, где он планировал скрываться. Фотографии горящего дома нашли в его телефоне, запираться он не стал и сознался в поджоге.

По факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Мужчина, который ранее был судим, находится под подпиской о невыезде.



