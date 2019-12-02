СК «Инвестторг» дарит паркинг

СК «Инвестторг»

Строительная компания «Инвестторг» предоставляет уникальное предложение в строящихся жилых комплексах «Геометрия» и «Европейский парк».

Только в декабре, с 02.12.2019г по 31.12.2019г., при покупке трехкомнатной квартиры в ЖК "Геометрия", а в ЖК "Европейский парк" двухкомнатной квартиры 76,50 кв.м. или трехкомнатной квартиры – парковочное место в подземном отапливаемом охраняемом паркинге в подарок.

Всю информацию можно уточнить у менеджеров отдела продаж или на сайте http://www.investtorg.ru

ЖК «Геометрия» – это два футуристических корпуса на три подъезда в каждом доме, расположенный в шаговой доступности от станции метро «Улица Дыбенко» и парка Оккервиль. Жилые корпуса имеют Г-образную форму и отличаются яркими фасадами со сплошным остеклением на верхних этажах. Во дворах проекта будут созданы детские площадки, организованы зоны для отдыха взрослых и площадки для занятий спортом. В ЖК «Геометрия» запроектировано 1440 квартир, по 720 в каждом из корпусов. Большую часть составляют студии и однокомнатные квартиры. Так же предусмотрены комфортабельные «двушки» и «трешки». Для парковки предусмотрена встроенно-пристроенная автостоянка на 344 машиноместа. Около домов будет организована гостевая парковка.

ЖК «Европейский парк» – это многоэтажное здание необычной формы с декоративным озеленением фасадов около парка Оккервиль. Преимущество проекта заключается в эксплуатируемой кровле стилобата: благоустроенный закрытый двор - гордость «Европейского парка». В ЖК «Европейский парк» большое количество комфортабельных планировочных решений: квартиры-студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Паркинг, рассчитанный на 377 машиномест, оснащен двумя въездами/выездами. Для максимального комфорта имеются лестничные боксы во двор и прямые выходы к лестничным шахтам напрямую из паркинга.

ЖК «Геометрия». Застройщик ООО «Инвестторг 6-3», проектная декларация на сайте http://geometria-dom.ru/

ЖК «Европейский парк». Застройщик ООО «Инвестторг 6-3», проектная декларация на сайте http://evropa-park.ru

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.