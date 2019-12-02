Путин доволен боевыми возможностями российского флота. Но хочет их нарастить

Президент России Владимир Путин, открывая 2 декабря 14-ю серию совещаний по оборонной тематике, поставил задачу наращивать боевые возможности Военно-морского флота.

"В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", – сказал глава государства, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Для решения этой задачи, по словам Путина, необходимо добиваться скоординированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны. "Военно-морской флот исторически играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны, защищает интересы России в Мировом океане, вносит весомый вклад в сохранение военно-политической стабильности, – сказал президент и добавил: – В наши дни на вооружение ВМФ поступают новейшие корабли с мощными современными ракетами, обладающими улучшенными характеристиками по точности и дальности поражения цели. Такое эффективное вооружение способно кардинально менять ситуацию на театрах военных действий, обеспечивать нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении России".

Он также подчеркнул необходимость продолжения поставок эсминцев и универсальных десантных кораблей.



