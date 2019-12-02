Теория большого. Что стоит за почтовыми обещаниями взрывов в Москве и Петербурге

Трехдневный марафон рассылок о заминировании зданий в крупнейших городах России подогрел интерес к уголовному делу о хищении денег у клиентов отечественной криптобиржи. Впервые почерк исполнителей носит вполне авторизованный характер.

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Православный меценат Константин Малофеев якобы лично должен заплатить 1 млн долларов – это посыл виртуального террора, из-за которого лихорадит Москву и, в большей степени, Петербург.

Днем 28 ноября с адресов malofeevbtc@startmail.com, malofeevbtc@protonmail.com и malofeevbtc2@protonmail.com на электронную почту Санкт-Петербургского городского и районных судов посыпались письма:

«Сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Костстантин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX», – описки повторялись в каждом послании. Требуемая сумма эквивалентна почти миллиону долларов.

На следующий день рассылка повторилась. В нее добавили информацию о заминировании зданий прокуратуры, СКР, правительства и парламента, а адрес отправителя смоделировали из реальных данных бывшего клиента WEX по имени Егор. В понедельник, 2 декабря, опасным спамом охвачены вновь суды, 43 торгово-развлекательных комплекса, три больницы и «жилище Михаила Боярского».





Константин Малофеев – 45-летний предприниматель, учредитель благотворительного фонда Василия Великого, через который российская сторона с 2014 года оказывала помощь Донбассу. Многолетний консультант Малофеева Александр Бородай был премьером самопровозглашенной ДНР.

Бизнесмен является председателем совета директоров телеканала «Царьград», заместителем патриарха Кирилла во Всемирном русском народном соборе, входит в попечительский совет «Лиги безопасного Интернета». В сентябре 2019 года он возглавил набсовет Международного агентства суверенного развития, привлекающего миллиарды долларов для помощи Африке.

Пресс-служба Малофеева отреагировала на его упоминание в анонимках остро:

«Данную кампанию мы характеризуем как дискредитирующую и считаем, что она связана с общественно-политической деятельностью Константина Малофеева. Ни он, ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, ее руководству и активам».

Редакция телеканала «Царьград» сообщила, что направила обращение в ФСБ в связи с упоминанием Малофеева в рассылке.

Биржа WEX (юрлицо – сингапурская компания World Exchange Services) – наследница одной из крупнейших криптоплощадок мира BTC-e, развалившейся после ареста в 2017 году в Греции её сооснователя Александра Винника. Он обвиняется несколькими государствами в отмывании денежных средств. Житель Петербурга Дмитрий Васильев стал следующим собственником биржи, а осенью 2018 года, согласно расследованию BBC, продал WEX дочери крымского предпринимателя Дмитрия Хавченко, активного участника вооруженного конфликта на Донбассе и близкого к Александру Бородаю.

В марте 2019 года в администрацию президента обратились около 200 пользователей WEX:





«Наши активы были похищены… Биржа украла у пользователей более 100 млн долларов. Среди потерпевших – большинство граждан России. Есть также граждане Евразийского союза, Евросоюза, США и других стран. Потерпевшие от WEX исчисляются тысячами».

В июле 2019 года на форуме криптоигроков Bitcointalk появился топик «Розыск! Список сотрудников WEX». В нем бенефициарами биржи названы Константин Малофеев и Дмитрий Хавченко.

Малофеев причастность к бирже отрицает. Хавченко считает, что деньги вывел сооснователь BTC-e Алексей Билюченко.

Инициативная группа криптовкладчиков допускает, что Билюченко мог вынужденно перевести средства, о чем он, по информации Русской службы Би-би-си, дал показания полиции. В расследовании издания упоминался оборот «фонд ФСБ» – так Билюченко называл конечного адресата клиентских денег.

Из сообщений в телеграм-канале инициативной группы вкладчиков WEX следует, что первое уголовное дело возбуждено в Чувашии следственным отделом МВД Новочебоксарска в ноябре 2018 года. Местный житель обращался с заявлением о совершенном в отношении него крупном мошенничестве. Недавно дело побывало на проверке в Следственном департаменте МВД с перспективой переехать в Москву и вместить в себя другие заявления со всей России. Вероятно, в нем и фигурируют показания Билюченко.

Незадолго до рассылки анонимок номера телефонов, почтовые аккаунты членов инициативной группые пробовали взломать, говорится в телеграм-канале клиентов WEX.

«Возможно некоторые люди, которые не следят за нашей деятельностью, ошибочно предположили, что за этим [рассылками] можем стоять мы. Инициативная группа не занимается незаконной деятельностью и не причастна к этой акции!.. Мы призываем подавать заявления, обжаловать отказы и бороться за справедливость в судебном порядке. Мы уверены, что возможно законно привлечь виновных в краже активов и вернуть деньги, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы суды работали быстро и качественно без каких-либо задержек», – написали они.

Параллельно развалу WEX развивался цифровой стартап сына Константина Малофеева. Кирилл Малофеев в июле 2018-го зарегистрировал компанию «Владэкс Холдинг» и осенью через нее приобрел ООО «Владэкс» – «уникальную экосистему для привлечения цифровых инвестиций в реальный сектор экономики Дальнего Востока», как написано на сайте проекта, который обещает клиентам обменивать цифровые финансовые активы на фиатные (необеспеченные, имеющие установленную государством номинальную стоимость) деньги.

Как пишет BBC, если верить словам Билюченко, криптовалютные активы биржи WEX он передал под давлением сотрудников ФСБ незадолго до появления Vladex.

Автором инвестиционной системы считается 35-летний бывший сотрудник ФСБ Антон Немкин. Его биография представлена на сайте МОО «Ассоциация менеджеров» – общественной организации, объединяющей 2500 управленцев страны.

Немкин работал в ФСБ с 2006 по 2016 годы на различных оперативных должностях, следует из его биографии. В течение пяти лет, с 2009 по 2014-й, осуществлял сопровождение подготовки региональной информационной инфраструктуры Олимпиады в Сочи. Кандидат в мастера спорта по боксу, эксперт в области управления, делового администрирования и цифровой экономики.

По данным СПАРК, в январе 2017 года Антон Немкин встал на учет в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя с регистрацией в поселке дачного хозяйства Жуковка сельского поселения Барвихинское Одинцовского района Подмосковья. В декабре 2018 года он приобрел компанию-разработчик корпоративного мессенджера «Серафим».

«Сделано в России. Мы используем только отечественные алгоритмы шифрования, рекомендованные для защиты информации в российских компаниях», – говорится в описании «Серафима».

В 2006 году Константин Малофеев выбрал Жуковку для строительства православной гимназии Василия Великого. В 2009-м она переехала в расположенную неподалеку деревню Зайцево. В 2012-м в Жуковке в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировалась уроженка Днепропетровска Елена Шаройкина – нынешний гендиректор входящих в холдинг «Царьград» компаний «Царьград-Медиа» и «Кинокомпания Царьград» и главный редактор телеканала.

Все материалы по заведомо ложным сообщениям о терактах 28-29 ноября и 2 декабря передаются в полицию Петербурга и Москвы. Участие ФСБ для защиты интересов Малофеева пока под вопросом, но госбезопасность имеет полномочия сделать процессуальную рокировку.

«По общему правилу, уголовные дела по статье 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» ведет полиция, но Уголовно-процессуальный кодекс позволяет расследовать их тому органу следствия, который выявил преступление, – сказал «Фонтанке» адвокат Сергей Лукьянов. – В действиях неизвестных по отношению к Малофееву могут усматриваться признаки вымогательства. Это полицейская подследственность, но если делом по 207-й займется ФСБ, то в его рамках может расследовать и вымогательство».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»