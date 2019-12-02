Появилось видео нападения на кондуктора в Стрельне. «Ниндзя» с огнетушителем ждал жертву на остановке

«Фонтанка» публикует видео нападения на кондуктора трамвая в Стрельне. Записи с камер видеонаблюдения 2 декабря предоставила пресс-служба «Горэлектротранса».

На кадрах видно, как нападавший дожидается свою жертву на конечной остановке. Верхняя одежда указывает на средний возраст мужчины. Чтобы остаться инкогнито, преступник натянул шапку и замотал лицо шарфом, став похожим на ниндзю. Когда трамвай подъехал, злодей встал и зашагал навстречу транспорту. В руках у него был пакет, в котором чётко угадываются очертания орудия преступления – огнетушителя. Приблизившись вплотную к женщине-кондуктору, он распылил ей в лицо порошок и отобрал выручку.

Нападение, напомним, произошло вечером 29 ноября. 67-летняя кондуктор ГУПа лишилась 2900 рублей выручки и 1300 личных денег.



