Губернатор Петербурга посетил школу от РСТИ

фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил общеобразовательную школу №219, которую холдинг РСТИ (ГК «Росстройинвест») построил в Красносельском районе. В ближайшие дни объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию.

Новое образовательное учреждение расположено по адресу улица Маршала Казакова, дом 68, корпус 2 и рассчитано на 1375 учеников. В трехэтажном здании общей площадью 27 тысяч кв. м предусмотрены 3 библиотеки, 2 спортзала, 2 бассейна, большой актовый зал и столовая, пищеблок, специализированные компьютерные классы и классы для изучения иностранных языков, медицинский и стоматологический кабинеты. В здании уже выполнены работы по внутренней отделке помещений, монтажу технологического, кухонного, медицинского и спортивного оборудования, проведено благоустройство территории.

Александр Беглов высоко оценил степень готовности школы: «Это яркий пример достойных строителей. Вместо планируемой даты открытия – 1 сентября 2020 года, школа откроет двери для первых классов уже 14 января 2020 года».

Директор школы № 219 Елена Козлова рассказала об особенностях здания: «Школа просторная, в ней не будет тесно большому количеству детей. Грамотно продумано расположение классов – потоки младших и старших школьников не пересекутся. Подрядчик учел все наши пожелания по отделке помещений, за что ему отдельное спасибо».

Председатель правления холдинга РСТИ Игорь Креславский отметил большую значимость новой школы: «Мы понимаем, насколько важны для города новые социальные объекты. Мы приложили все усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства и сделать школу по-настоящему комфортной для детей и учителей».

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)