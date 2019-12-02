«Ночлежка» собирает новогодние подарки для бездомных Петербурга и Москвы

Благотворительная организация «Ночлежка» 2 декабря начала сбор подарков для бездомных людей в рамках ежегодной акции «Мандаринка и тушенка». Подарки будут предназначаться не только нуждающимся в Петербурге, но и в Москве.

«Собирать новогодние подарки для бездомных людей – это уже добрая традиция «Ночлежки», в Петербурге мы так делаем уже десять лет, в Москве – второй год. Подарок «Ночлежки» – это не просто набор продуктов и полезных вещей для бездомного, это возможность почувствовать тепло внимания к себе и поверить в то, что в новом году будет лучше», – говорит Дарья Байбакова, директор московского филиала Ночлежки.

В Северной столице планируется собрать 500 подарочных наборов, в Первопрестольной – 200. В наборы войдут продукты и вещи, которые помогут человеку выжить на улице.

В Петербурге продукты и вещи для подарков принимаются в приюте «Ночлежки» на Боровой улице, 112Б, а также в магазинах сети «Спасибо!». В Москве благотворительных магазинах «Charity Shop».

Принять участие в акции может любой желающий. Со списком необходимых вещей и продуктов можно ознакомиться на сайте «Ночлежки», где также указаны адреса пунктов сбора и режим их работы.

Сбор подарков завершится 22 декабря.