«Аквилон Инвест» объявил о новогодних скидках до 20%

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» запустил новогоднюю акцию «Happy New Sale». В преддверии Нового года купить квартиру в жилых комплексах холдинга можно со скидкой до 20%.

По условиям акции покупатели, сделавшие бронирование квартиры в жилых комплексах «Аквилон Инвест» и заключившие договор долевого участия с 2 по 27 декабря 2019 года включительно, получат скидку в размере до 20%. В акции участвуют строящиеся жилые комплексы, а также сданные объекты. На квартиры в жилом комплексе бизнес-класса Promenade размер скидки в декабре составит 10%. Подробности акции можно уточнить в отделе продаж «Аквилон Инвест» по телефону 8(812)34-111-11 или по адресу Московский пр.,73, к.6.

Всего в портфеле реализуемых жилых проектов «Аквилон Инвест» – семь жилых комплексов, строящихся в популярных районах города. Объекты в сегменте «комфорт» представлены жилыми комплексами: «Аквилон SKY» в Невском районе, «FoRest Аквилон» в Приморском районе, «Q-мир» и «4YOU» в Московском районе, «All Inclusive» в Пушкинском районе. Также холдинг строит два жилых комплекса бизнес-класса в Адмиралтейском районе: «ARTквартал.Аквилон» и Promenade.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК Promenade - застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

ЖК «Аквилон SKY» – застройщик ООО «Приневский 3», проектная декларация на сайте https://www.akvilon-invest.ru/objects/akvilon-sky/

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/all-inclusive/all-inclusive-1-ochered/, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/all-inclusive/all-inclusive-2-ochered/

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-1-ochered/, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте:https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-2-ochered/, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-4-ochered/