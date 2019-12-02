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Происшествия
02.12.2019 16:10
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Скользкие дороги в выходные не унесли людские жизни, но пострадавших – полсотни человек

За последний день ноября и первый день декабря 2019 года в Петербурге и Ленинградской области инспекторы ГИБДД зафиксировали 872 дорожные аварии. Несмотря на гололедицу, о которой предупреждали в МЧС, смертельных аварий удалось избежать, но без серьезных ДТП все же не обошлось.

Как сообщает 2 ноября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за минувшие два дня в Петербурге произошло 688 ДТП. Пострадавшие были в 26 случаях. Травмы получили 30 человек, в том числе четверо детей.

Сразу несколько серьезных аварий за выходные произошло в Центральном районе города. Так, около 6:30 30 ноября у дома 31 по Литейному проспекту автомобиль KIA Rio врезался в припаркованный Ford Focus, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД. В результате 27-летний гражданин Узбекистана, управлявший «КИА», получил травмы средней степени, а его пассажир, 27-летний житель Архангельской области, – тяжелые, у него открытая черепно-мозговая травма и травматический шок, пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Скользкие дороги в выходные не унесли людские жизни, но пострадавших – полсотни человек


Утром в воскресенье, 1 декабря, около 10:20, на Смольной набережной произошло ДТП с «перевертышем» и двумя пешеходами. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по набережной от Водопроводного переулка к улице Смольного, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил двоих пешеходов. После этого машина вновь улетела на проезжую часть и опрокинулась на левый бок.

В результате ДТП пешеходов увезли в больницу: 45-летнего мужчину в тяжелом состоянии, 39-летнего – в состоянии средней тяжести. Как стало известно «Фонтанке», водитель «Соляриса» – 24-летний житель Волгоградской области, стаж вождения у него – 5 лет. «Как обычно, снег появился неожиданно, и водитель скорость снизить не догадался», – отмечает «Дорожный инспектор».

Скользкие дороги в выходные не унесли людские жизни, но пострадавших – полсотни человек

А спустя минут 40 на Синопской набережной в ДТП попал еще один пешеход. По данным «Фонтанки», наезд произошел в 11 утра у дома 42. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Личность мужчины устанавливается.

Не обошлось и без ДТП с каршерингом. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району города, около 7:05 30 ноября на Парнасе, у дома 3 по Домостроительной улице, 38-летний мужчина на каршеринговом Renault Kaptur врезался в припаркованную фуру Scania с прицепом. В результате водителя в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Скользкие дороги в выходные не унесли людские жизни, но пострадавших – полсотни человек

В Ленинградской области за прошедшие выходные было зафиксировано 184 ДТП, в том числе 17 – с пострадавшими. Травмы получили 20 взрослых и двое детей.


Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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