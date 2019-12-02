Рыба, доски, стены. Смольный отдаст бизнесу под заводы четыре участка, объем инвестиций превысит 360 миллионов рублей

Правительство Петербурга проведет аукционы на аренду четырех земельных участков на инвестиционных условиях для строительства заводов. Соответствующие постановления были утверждены 2 декабря.

На три из них уже есть претенденты. Так, российско-немецкое предприятие АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» хочет вложить 300 млн руб. в сушильный комплекс пиломатериалов производительностью 36 тыс. куб. м в год. Оно подало заявку на землю на проспекте Большевиков, участок 67.

ООО «Элис Марин» готово инвестировать 20 млн руб. в создание производства рыбной продукции замкнутого цикла и намерено побороться за землю на Анисимовской дороге, участок 1.

ООО «Завод Норма» претендует на участок в Макулатурном проезде в Приморском районе, чтобы создать цех по производству раздвижных перегородок и стен за 40 млн руб.

Также Смольный выставит на аукцион право заключения договора аренды земельного участка на Караваевской улице. Но конкретного претендента на землю пока нет.



