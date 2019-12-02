«Отделались каплей крови»: под Петербургом такси кувыркалось в кювете

Очередной вылет в кювет под Петербургом – характерная для зимней дороги авария.

Об аварии сообщают 2 декабря очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Недоезжая 2 километров до Лесколово (Всеволожский район Ленинградской области), таксист, видимо, не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Четыре оборота в кювете, все живы, отделались только каплей крови с руки», – пишет очевидец Александр.





«Фонтанка» сегодня писала о нескольких авариях со съездом в кювет. Ещё в темноте на Таллинском шоссе (трасса «Нарва») с дороги унесло фуру. На Ленинградском шоссе в районе Юкков после ДТП улетел в кювет легковой «Рено», а под Гатчиной – «Фольксваген», в этой аварии пострадали дети.

Зима принесла в Петербург и Ленобласть снег. Утром 2 декабря загруженность дорог выросла на 1 балл.