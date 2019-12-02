В Ростове призывника отправили в дисбат после «воскрешения» семьи, которую он ездил хоронить

Военнослужащий, придумавший смерть родных ради отпусков, осужден в Ростове-на-Дону. Рядовой Андрей Чередниченко говорил командованию о том, что у него один за другим умерли брат, отец и мать, но потом родня неожиданно «воскресла».

Как сообщает 2 декабря Главное военное следственное управление СК РФ, служба быстро успела надоесть призывнику из воинской части 11659. В феврале, апреле и июне текущего года Чередниченко писал рапорты, в которых просил командира 22-й отдельной гвардейской бригады cпециального назначения ГРУ ГШ ВС РФ отправить его в отпуск по личным причинам. Рядовой получал по 10 суток из-за последовательной «смерти» одного за другим родного брата, отца и матери. Находчивость помогла солдату заработать почти на месячный отпуск. Каждый раз Чередниченко уезжал домой, а вернувшись, показывал свидетельство о смерти родственника.

Как выяснил Ростовский военный суд, солдат подделывал документы с помощью компьютера. «Умершие» родные Чередниченко живы и здоровы.

В суде гвардии рядовой признал себя виновным и отказался от дачи показаний, сослался на 51-ю статью Конституции РФ.





По решению суда Чередниченко будет исправляться в дисбате 8 месяцев. Приговор вступил в силу 22 ноября.