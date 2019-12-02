Происшествия
Российские военные подорвались на самодельном взрывном устройстве в Сирии
Трое военнослужащих из России остались в живых после того, как бронемашина подорвалась на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.
«Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет», – цитирует 2 декабря заявление Минобороны РФ ТАСС.
В ведомстве уточнили, что россияне занимались разведкой маршрута для российско-турецкого патрулирования. ЧП произошло в 1,5 км к западу от города Коран в провинции Алеппо.
Справка:
Напомним, что 22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции, на которой был принят меморандум о взаимодействии. 24 октября СМИ рассказали о 276 российских военных полицейских и 33 единицах военной техники, которые отправят в арабскую республику. Военные из РФ должны были начать патрулирование на севере Сирии. До встречи в Сочи Анкара провела в Сирии военную операцию под названием «Источник мира», которая была направлена и на борьбу с курдами, которых в Турции считают террористами. На этом фоне 15 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции. Под них попали глава минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. После приостановки операции Турции американские санкции были сняты.