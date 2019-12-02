Российские военные подорвались на самодельном взрывном устройстве в Сирии

Трое военнослужащих из России остались в живых после того, как бронемашина подорвалась на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.

«Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет», – цитирует 2 декабря заявление Минобороны РФ ТАСС.

В ведомстве уточнили, что россияне занимались разведкой маршрута для российско-турецкого патрулирования. ЧП произошло в 1,5 км к западу от города Коран в провинции Алеппо.



