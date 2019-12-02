Лиговский подорожал, Гореловскому обозначили новый дедлайн. Смольный ищет новых подрядчиков для путепроводов, с которых был изгнан «Пилон»

Петербургская дирекция транспортного строительства (ДТС) объявила два аукциона, на которых будут разыграны контракты на завершение реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов. Об этом «Фонтанке» 2 декабря сообщили в ДТС.

Окончание работ на Лиговском путепроводе оценили в 3,89 млрд рублей. Стоит отметить, что с «Пилоном» контракт был заключен на 3,6 млрд рублей, из которых компания успела получить 279 млн. Учитывая уже выплаченные деньги, итоговая стоимость расширения переправы может превысить планку в 4,1 млрд рублей. «Предыдущей подрядной организацией ЗАО «Пилон» начаты работы по устройству опор 1-й очереди путепровода (опоры № 1, 2, 3, 7, 8, 9), подпорной стенки со стороны пр. Жукова (свайное основание), а также по переустройству сетей связи и канализации. Степень готовности объекта в настоящий момент – 8%», – рассказали в дирекции. Дедлайн оставили тот же, что был у «Пилона», – октябрь 2021 года.

Завершение работ на Гореловском путепроводе потребует меньшего количества финансов, а именно 415 млн рублей. Соглашение с «Пилоном» на его реконструкцию было заключено на 896 млн рублей и предусматривало окончание работ в октябре 2019 года. Новому подрядчику нужно будет закончить с переправой к 30 июля 2020 года. «Путепровод готов на 57%. На данный момент движение автомобильного транспорта переключено на построенный путепровод (1-я очередь – правое направление). Старый путепровод демонтирован. Начаты работы по устройству опор нового путепровода (2-я очередь – левое направление)», – добавили в ДТС. Как объяснили в учреждении, стоимость контрактов была пересчитана исходя из текущих цен.

Заявки от желающих заработать на реконструкции путепроводов ДТС принимает до 9 декабря 2019 года.

Контракты с ЗАО «Пилон» на расширение обоих переправ Смольный расторг в октябре 2019 года. «Фонтанка» подробно рассказывала историю некогда крупнейшей мостостроительной организации, которую еще в августе 2019 года собирался поддерживать губернатор Петербурга Александр Беглов. Сейчас к «Пилону» подан банкротный иск от налоговой инспекции, а список кредиторов растет. Общая сумма требований по нему более 64 млн рублей. Сотни сотрудников уволились с привлечением прокуратуры для получения зарплаты.



