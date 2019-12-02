ГИБДД: Дорог для комфортной езды не хватает, поэтому надо возвращаться к советскому способу передвижения

Как можно повысить безопасность и комфорт на дорогах? Надо, чтобы большая часть автомобилистов отказалась от личных машин. За пересадку водителей на общественный транспорт выступает ГИБДД России.

Пока невозможно «выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах», заявил заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре по безопасности дорожного движения в Москве 2 декабря. Его выступление цитирует РИА Новости.

«Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность», – сказал Понарьин и сослался на удачный опыт Москвы в этом направлении.

Автомобилистов слишком много, поэтому, отмечает замглавы ГИБДД, «выход один – возвращаться к старому советскому способу: использовать комфортный массовый общественный транспорт».



