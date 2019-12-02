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Общество
02.12.2019 15:07
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«Вот же зараза гавкучая». В Краснодаре подал в отставку судья после появления аудиозаписи с хамством и нецензурной бранью

Судья Советского районного суда Краснодара Валерий Мурсалов подал в отставку, заявление удовлетворила квалификационная комиссия краевого суда. Этому предшествовало появление в Сети аудиозаписи судебного заседания, на котором участницу процесса называют «заразой гавкучей».

Как пишут 2 декбаря «Открытые медиа», судья уйдет в отставку с 1 января 2020 года. Об этом рассказала помощник председателя Краснодарского краевого суда по взаимодействию со СМИ Мария Пирогова.  Аудиозапись судебного заседания, на которой судья ругается на участницу процесса, опубликовал телеграм-канал Baza. «Суть процесса – сарай, построенный на участке якобы без разрешения», — пишет издание. «Вот же зараза гавкучая! Я б тебя тоже так отлупил бы!» — говорит судья в ответ на жалобы женщины. Также слышна нецензурная брань.

Отмечается, что Baza не указывает свои источники и не приводит доказательств того, что голос на аудио принадлежит именно этому судье. «Открытые медиа» не смогли найти это дело в открытых судебных базах данных. «Открытые медиа» смогли найти два дела с участием судьи Мурсалова и женщины с аудиозаписи— это административные дела о побоях, которые рассматривались в октябре 2019 года.

Коллегия судей проверит аудиозапись заседания. Если квалификационная комиссия посчитает, что Мурсалов нарушил этические нормы, то его накажут, несмотря на увольнение, добавила Пирогова.

По данным издания «Блокнот Краснодар», СМИ обращают внимание на поведение Валерия Мурсалова не впервые. В 2018 году, в его бытность судьей Арбитражного суда, его обвиняли в некорректном поведении в рамках заседаний от 31 января и 8 февраля.


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