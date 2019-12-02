СМИ: Япония предоставит США остров для военных испытаний в тысяче километров от России

Остров Магэсима в 30 километрах к югу от Кюсю и 1379 километрах от Владивостока будет передан американским военным.

«В понедельник правительство [Японии] заявило, что оно согласилось купить необитаемый остров на юго-западе, чтобы использовать его как военный полигон для самолетов Японии и США», – сообщает 2 декабря японское издание Mainichi.

За остров правительство заплатило 146 миллионов долларов девелоперской компании Mage Island. Секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суг заверил, что власти сейчас займутся возведением необходимой инфраструктуры для военных.





Американские самолеты в настоящее время не имеют права проводить полеты в материковой части Японии из-за ограничений по уровню шума. Магэсима находится всего в 400 км от Ивакуни, что делает его идеальным местом.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обязательства Токио перед США мешают заключению мирного договора. В Японии американские военные базы расположены на островах Хонсю, Мисава, Ивакуни, Йокота. Крупнейшая из них – на острове Окинава. Всего на территории Японии постоянно находятся около 50 тысяч американских военных.