Спешивший на вызов педиатр попал в реанимацию после встречи с разбойником. Истекающего кровью у банкомата медика спасли прохожие

Спешившего на вызов педиатра избил недавно освободившийся из колонии сибиряк. Он разбил доктору очки и заставлял его вслепую снимать в банкомате наличные. К тому времени, как разбойника спугнули рабочие, терминал был в крови медика.

Дикий случай произошел в Лесосибирске Красноярского края. Педиатр местной поликлиники вошел в подъезд жилого дома, где его ждал маленький пациент. До квартиры медик не дошел — на него напал местный житель, который уже не раз бывал за колючей проволокой, и, собственно, недавно вернулся оттуда же. Избив врача и отобрав мобильный телефон, 36-летний налетчик потребовал денег. Их у врача не было, поэтому рецидивист повел его к банкомату. 2 декабря МВД публикует кадры того, как преступник ведет за руку доктора по улице.

«В связи с тем, что очки были разбиты, тот не смог ввести пин-код, и избиение продолжилось прямо возле терминала. В этот момент поблизости появились другие граждане, и нападавший скрылся», – отметили в полиции.





На видео показан перепачканный кровью банкомат.

Травмы педиатра оказались таковы, что он попал в реанимацию. Его обидчика задержали через час.