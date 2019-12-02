Во дворах Петербурга работают более 7 тысяч дворников. На дорогах — около тысячи

Жилищно-коммунальные предприятия 2 декабря вывели на уборку внутриквартальных территорий 7 164 дворника. Помогает им 441 единица техники.

О работе в понедельник отчитался жилищный комитет. В случае ухудшения погодных условий количество работников ручного труда и уборочной техники обещают увеличить.

Ранее стало известно, что за сутки в городе выпало 11-13 см снега. Улично-дорожную сеть чистят более 740 единиц техники и более 1100 дворников. При этом они получили добро на использование песко-соляной смеси с концентрацией соли 30%. В последние годы комблаг устанавливал максимальную планку на 10%.



