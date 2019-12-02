Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +0
$ 64.41р
70.97р
17:21 02.12.2019
Расширенный поиск

Строительство
02.12.2019 14:47
Печать

Ни квадратом меньше. В Ленобласти ограничили площадь квартир в новых домах 24 метрами

Площадь квартир в новых домах Ленинградской области не должна быть меньше 24 квадратных метров. При этом количество квартир площадью меньше 30 квадратов не должно превышать 40% от их общего числа в доме. Как сообщает 2 декабря 47news, такое постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Оно вносит изменения в порядок подготовки документации по планировке территории.

Напомним, что в мае губернатор говорил о том, чтобы площадь квартир в новостройках была не меньше 30 кв. м, поскольку власти заметили, что большое количество маленьких квартир создает повышенную нагрузку на социальную инфраструктуру. Ведь количество проживающих в квартирах никак не регламентируется. Так что принятое постановление можно считать послаблением по сравнению с обещанными ранее мерами.

Новые правила коснутся только новых проектов планировки территории, а на жилые комплексы, по которым застройщики уже оформили документы, они не распространяются.

Квартиры площадью до 30 кв. м пользуются спросом на рынке как Петербурга, так и пригородных районов Ленобласти, рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». Так, по данным Росреестра, по итогам 1 полугодия 2019 года на квартиры площадью до 30 кв. м (а это и студии, и однокомнатные квартиры) приходится 35% от общего количества квартир, реализованных на рынке Ленинградской области (13,3 тыс. шт). Средняя площадь таких квартир составила 24,6 кв. м. В Петербурге, несмотря на более высокий уровень доходов, студии и малогабаритные квартиры также популярны – доля квартир площадью менее 30 кв. м в общем объеме спроса составляет не менее 30%.

Застройщиков такие нововведения в Ленобласти не пугают.

– Пик спроса на маленькие студии уже прошел, и сейчас наблюдается тенденция к увеличению средней площади квартир в сегменте масс-маркет. Многие застройщики уходят от маленькой «нарезки» квартир в своих проектах, в том числе, и в областных новостройках, – говорит Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». – В наших проектах мы делаем ставку на семейные квартиры, поэтому студий у нас немного – не более 15% от общего объема квартир.

По словам Яна Фельдмана, квартирография жилого комплекса должна быть сбалансированной – с преобладанием просторных однокомнатных и двухкомнатных квартир и небольшим количеством студий. Основной плюс студий для покупателя – доступная цена. Минус – маленькая площадь, которой зачастую недостаточно для комфортной жизни. Кроме того, наличие большого количества студий в жилом комплексе не всегда позитивно воспринимается жильцами – квартиры маленькой площади часто сдаются в аренду, в том числе краткосрочную, и далеко не все арендаторы соблюдают порядок в общественных местах.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      02.12.2019 17:03

      ЖК "Полис на Неве" сдан досрочно

      ГК "Полис Групп" получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Полис на Неве". Застройщик досрочно завершил строительство дома на Октябрьской набережной.
      СК «Инвестторг»
      02.12.2019 16:24

      СК «Инвестторг» дарит паркинг

      Строительная компания «Инвестторг» предоставляет уникальное предложение в строящихся жилых комплексах «Геометрия» и «Европейский парк».
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      02.12.2019 16:04

      Губернатор Петербурга посетил школу от РСТИ

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил общеобразовательную школу №219, которую холдинг РСТИ (ГК «Росстройинвест») построил в Красносельском районе. В ближайшие дни объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию.
      «Аквилон Инвест»
      02.12.2019 15:47

      «Аквилон Инвест» объявил о новогодних скидках до 20%

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» запустил новогоднюю акцию «Happy New Sale». В преддверии Нового года купить квартиру в жилых комплексах холдинга можно со скидкой до 20%.
      Setl Group
      02.12.2019 14:21

      Губернатор Петербурга посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город»

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город» в ходе рабочей поездки по Красносельскому району. Глава города осмотрел современные медицинские кабинеты, детское отделение и пообщался с врачами.
      pixabay.com
      02.12.2019 13:06

      18 декабря – круглый стол «Недвижимость. Лидеры о главном»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Итоги года» проводит круглый стол по теме: «Недвижимость. Лидеры о главном»
      ПСК
      02.12.2019 11:34

      ЖК Nobelius от ГК «ПСК» аккредитован еще одним банком-партнером

      ЖК Nobelius аккредитован «Промсвязьбанком». Банк предлагает покупателям квартир в Nobelius различные ипотечные программы.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      02.12.2019 11:14

      Доля онлайн-кредитов в Банке «Санкт-Петербург» составила 60%

      Ежемесячно растет доля кредитов, которые клиенты Банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, в начале 2019 года этот показатель составлял 43%, а в середине IV квартала уже свыше 60% кредитов были оформлены дистанционно.
      «Петербургская Недвижимость»
      29.11.2019 17:05

      Стартовали продажи новых квартир в ЖК «Панорама парк Сосновка»

      «Петербургская Недвижимость» представила секцию №4.3 в первом корпусе проекта «Панорама парк», который строится в Выборгском районе.
      Группа «Эталон»
      29.11.2019 17:01

      Четыре банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Банк ДОМ.РФ» и АО «Альфа-Банк» аккредитовали новый проект Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      ПСК
      29.11.2019 16:47

      Апарт-комплекс Like от ГК «ПСК» получил Заключение о соответствии

      29 ноября комплекс апартаментов Like получил заключение о соответствии объекта (ЗОС), которое подтверждает факт окончания строительства комплекса и соответствие объекта всем требованиям технических норм, регламентов, проектной документации и требованиям энергетической эффективности.
      РСТИ (Росстройинвест)
      29.11.2019 16:35

      Холдинг РСТИ стал лауреатом конкурса «Золотой Трезини»

      27 ноября в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Золотой Трезини». Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил награду за безупречность и изысканность интерьерных решений в жилом комплексе «Familia».