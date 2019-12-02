Ни квадратом меньше. В Ленобласти ограничили площадь квартир в новых домах 24 метрами

Площадь квартир в новых домах Ленинградской области не должна быть меньше 24 квадратных метров. При этом количество квартир площадью меньше 30 квадратов не должно превышать 40% от их общего числа в доме. Как сообщает 2 декабря 47news, такое постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Оно вносит изменения в порядок подготовки документации по планировке территории.

Напомним, что в мае губернатор говорил о том, чтобы площадь квартир в новостройках была не меньше 30 кв. м, поскольку власти заметили, что большое количество маленьких квартир создает повышенную нагрузку на социальную инфраструктуру. Ведь количество проживающих в квартирах никак не регламентируется. Так что принятое постановление можно считать послаблением по сравнению с обещанными ранее мерами.

Новые правила коснутся только новых проектов планировки территории, а на жилые комплексы, по которым застройщики уже оформили документы, они не распространяются.

Квартиры площадью до 30 кв. м пользуются спросом на рынке как Петербурга, так и пригородных районов Ленобласти, рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». Так, по данным Росреестра, по итогам 1 полугодия 2019 года на квартиры площадью до 30 кв. м (а это и студии, и однокомнатные квартиры) приходится 35% от общего количества квартир, реализованных на рынке Ленинградской области (13,3 тыс. шт). Средняя площадь таких квартир составила 24,6 кв. м. В Петербурге, несмотря на более высокий уровень доходов, студии и малогабаритные квартиры также популярны – доля квартир площадью менее 30 кв. м в общем объеме спроса составляет не менее 30%.

Застройщиков такие нововведения в Ленобласти не пугают.

– Пик спроса на маленькие студии уже прошел, и сейчас наблюдается тенденция к увеличению средней площади квартир в сегменте масс-маркет. Многие застройщики уходят от маленькой «нарезки» квартир в своих проектах, в том числе, и в областных новостройках, – говорит Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». – В наших проектах мы делаем ставку на семейные квартиры, поэтому студий у нас немного – не более 15% от общего объема квартир.

По словам Яна Фельдмана, квартирография жилого комплекса должна быть сбалансированной – с преобладанием просторных однокомнатных и двухкомнатных квартир и небольшим количеством студий. Основной плюс студий для покупателя – доступная цена. Минус – маленькая площадь, которой зачастую недостаточно для комфортной жизни. Кроме того, наличие большого количества студий в жилом комплексе не всегда позитивно воспринимается жильцами – квартиры маленькой площади часто сдаются в аренду, в том числе краткосрочную, и далеко не все арендаторы соблюдают порядок в общественных местах.