Губернатор Петербурга посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город»

Setl Group

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 30 ноября, посетил офис врача общей практики в ЖК «Солнечный город» в ходе рабочей поездки по Красносельскому району. Глава города осмотрел современные медицинские кабинеты, детское отделение и пообщался с врачами.

Офис врача общей практики открылся этой осенью в одном из домов в жилом комплексе «Солнечный город» от Setl Group. Холдинг выполнил полную чистовую отделку помещений для поликлиники под ключ: врачи принимают пациентов в комфортных и просторных кабинетах общей площадью 300 кв. метров.

Медицинский кабинет находится в ведении городской поликлиники №91. На участке работают педиатрическое и взрослое терапевтическое отделение, а за одну смену офис врача может принять 42 ребенка и 28 взрослых.

«Я переговорил с местными жителями. Они очень довольны, что такой офис на сегодняшний день существует», – отметил Александр Беглов во время посещения «Солнечного города».

В ходе строительства Setl Group учел самые последние требования к такого рода медицинским учреждениям, и создал доступную среду для всех пациентов. Достаточная ширина дверных проемов обеспечивает доступ в здание инвалидов на креслах-колясках.

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