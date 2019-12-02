Таец на велосипеде едет в Норвегию. «Фонтанка» встретила путешественника-экстремала в Петербурге

фото: Михаил Огнев/

Путешественник из Таиланда решился на экстремальное велопутешествие в Норвегию. Его колёса оставили следы в Китае, Иране, Турции и Казахстане. За 8 месяцев он добрался до России, и вот уже неделю Нирантра Прамтонг изучает Петербург. Фотограф «Фонтанки» встретил иностранца 2 декабря и послушал короткий рассказ о его приключениях.

Забавный таец в шапке-ушанке на навьюченном велосипеде не может не привлечь внимание даже видавших всякое. Нирантра приехал в Северную столицу около недели назад. Ночует прямо на улице. Например, в конце ноября он спал в палатке, в лесополосе под Красным Селом. Проснувшись, с удивлением обнаружил, что вся вода в бутылках превратилась в лёд.





Путешественник активно ведёт блог в Instagram. Судя по постам, с Нирантрой с радостью фотографируются местные жители, таец же отзывается о петербуржцах как о мирных добрых людях. Велосипедист знакомится с местными достопримечательностями, но еду предпочитает привычную – тайскую и индийскую, без мяса.

После Петербурга экстремал отправится в Хельсинки, а затем в Норвегию. Его мечта – побывать на мысе Нордкап. Оттуда он поедет домой тем же маршрутом и на том же велосипеде, так что у жителей Северной столицы ещё будет шанс увидеть улыбчивого тайца в ушанке.