Заграничный интернет-шопинг подорожает. Порог беспошлинного ввоза снизится с Нового года

Правила ввоза в Россию товаров в международных посылках ужесточатся с 1 января 2020 года. Об этом сообщили в Пулковской таможне 2 декабря.

Сейчас физические лица могут беспошлинно заказывать товары, стоимость которых не превышает 500 евро, а вес – 31 кг в течение календарного месяца в адрес одного получателя.

С 1 января 2020 года стоимость таких товаров не должна превышать 200 евро. Нормы по весу сохранятся.

В случае превышения получателю придется заплатить 15% от стоимости товара, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса посылки. Правила ввоза товаров для личного пользования через воздушные пункты пропуска останутся прежними. Самостоятельно можно привезти товар на сумму не более 10 000 евро и весом до 50 кг.



