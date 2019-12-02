В Екатеринбурге арестовали отца убитого школьника, из которого могли «изгонять бесов». Задержана лидер религиозной секты

В деле об убийстве мальчика девяти лет, тело которого с кляпом во рту нашли в Екатеринбурге, появились двое фигурантов. Задержаны отец мальчика, а также глава религиозной секты. Журналистам она рассказала, что пыталась оживить задохнувшегося ребенка.

О задержании подозреваемых в убийстве и пособничестве 2 декабря сообщил Следственный комитет России и показал видео, как отца ребенка в наручниках доставляют к следователям. Мужчина 1979 года рождения после смерти ребенка уехал в Уфу. Следствие полагает, что он расправился с сыном из личной неприязни.

Также была задержана женщина 1971 года рождения, уроженка Башкирии. Как выяснил портал E1.RU, она является лидером религиозной секты «Ученики Иисуса Христа». Участвовала ли она лично в расправе, неизвестно. Как выяснили журналисты, на допросе она рассказала, что якобы пыталась «оживить» ребенка.





Как следует из данных СК, мать мальчика, которая после смерти сына уехала в Белоруссию, сейчас проходит по уголовному делу в статусе свидетеля.

Тело девятилетнего школьника с признаками насильственной смерти нашли завернтым в простыню в лесопарке в Чкаловском районе Екатеринубурга 27 ноября. Расправились с ним съемной квартире матери. Там, как говорят, при обыске нашли плетку и Библию, что дало основание предположить, что ребенка убили при обряде экзорцизма, то есть изгнания бесов. Причиной смерти стала асфиксия дыхательных путей.

На время следствия суд отправил отца погибшего мальчика в СИЗО. Второй подозреваемой меру пречесения избирают в настоящее время.