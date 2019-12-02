«Левада-центр»: Протестный потенциал россиян снижается. Трое из десяти верят в защиту прав на уличных акциях

Протестный потенциал россиян падает в текущем 2019 году. Об этом свидетельствуют свежие данные социологов «Левада-центра», которые опубликованы 2 декабря.

Количество тех, кто верит в массовый протест в своём населённом пункте, за три осенних месяца упало. В августе акции «против падения уровня жизни, в защиту своих прав» ждал каждый третий опрошенный социологами россиянин (34%), сегодня лишь трое из десяти (30%). Ровно год назад вероятность уличных выступлений в своём городе допускал 41% респондентов.

Падает и доля тех, кто готов выйти на такие акции сам. Год назад присоединиться к протестующим были готовы 30% граждан, весной и летом 2019 года уже 27%, сегодня лишь 25%. При этом в Москве и городах с населением более 500 тысяч жителей доля тех, кто верит в протест, составляет 35 – 36%, в селах и в городах от 100 до 500 тысяч жителей – 25 – 26%, а в городах до 100 тысяч человек – 29%.

Протест под транспарантами с политическими требованиями россияне традиционно ждут реже, чем протест против падения уровня жизни. Лично заявлять политические требования на улицах сегодня готов лишь каждый пятый россиянин – 19%. Это минимум с начала 2019 года.





Несмотря на то что доля готовых протестовать из-за «политики» ниже, чем доля тех, кто готов протестовать за своё благополучие без привязки к политическим причинам негатива, в столицах в «политический» протест верят заметно сильнее, чем в «бытовой». 56% жителей Москвы считают, что митинги с политическими требованиями сегодня вполне реальны. С жителями столицы солидарны 39% граждан в городах, где живёт больше полумиллиона человек и 28% жителей городов до 100 тысяч человек.

Опрос был проведён 21 – 27 ноября 2019 года среди 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» включена в список «иностранных агентов» Минюста.