ДТП со скорыми: в Кузбассе пострадали семеро, в Сибири досталось жилому дому

Сразу три серьёзных ДТП с каретами скорой помощи случилось за последние сутки в разных регионах России.

Семь человек пострадали в массовой аварии в Кузбассе. Как сообщает кемеровское издание «Ваш город» со ссылкой на УГИБДД, утром 2 декабря на 10-м километре трассы Белово – Гурьевск водитель Toyota Carina, предположительно, отвлёкся от дороги и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи, ехавшей на вызов (без пациента). Реанимобиль развернуло и выкинуло на встречку, где он врезался в «Ладу Калину». Toyota же протаранила ещё и «ГАЗель», следовавшую за скорой. Пострадали семь человек, в том числе трое из скорой: фельдшер, врач и водитель.

Кадр из видео в vk.com/overhear_gurievsk

Фельдшер скорой помощи получил травмы в ДТП на северо-востоке Москвы. Как сообщает столичная ГИБДД в своём аккаунте в Twitter, 2 декабря в 2:45 на улице Лескова, 25, столкнулись легковой автомобиль и карета скорой медицинской помощи. Других пострадавших нет.





Водитель скорой погиб и 38-летняя женщина-фельдшер получила ранения в Красноярском крае. По данным краевого ГУ МВД, днём 1 декабря на 1148-м километре трассы Р-255 «Сибирь», в деревне Елизаветка, 65-летний водитель медицинского УАЗа, по предварительной информации, выполняя разворот от правой обочины, не пропустил грузовой DAF с полуприцепом. После столкновения грузовик наехал на жилой дом. 60-летний шофёр DAF не пострадал.