В Пушкине похолодало в 77 домах. Энергетики латают трубу на Павловском шоссе

Трубы остывают в 77 домах Пушкинского района Петербурга. Об этом 2 декабря сообщили в райадминистрации. Работы по устранению дефекта проводит ГУП «ТЭК».

В пресс-службе предприятия «Фонтанке» рассказали, что нарушение на трубопроводе диаметром 426 мм было обнаружено в районе дома №21/1 на Павловском шоссе во время планового обхода. Дефект локализован, им занимается ремонтная бригада.

«В ходе восстановительных работ центральное отопление ограничено в 77 жилых домах, 17 социально значимых учреждений перевели на резервную схему теплоснабжения. Горячее водоснабжение подаётся в полном объёме», – рассказали в ТЭК, добавив, что тепло должно вернуться в дома уже в ночь на 3 декабря.



