Маленькому сердцу срочно нужна помощь

Юле всего 4 месяца. За столь короткую жизнь она уже трижды побывала в реанимации – у девочки сложнейший врождённый порок сердца. Ей срочно нужна операция по коррекции порока. Но за такой сложный случай берутся только зарубежные специалисты. Но стоимость лечения для многодетной семьи неподъёмная.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на операцию.

Юля Кириллова, 4 месяца.

ВПС. Гипоплазия ПЖ. Гипоплазия ТК. Рестрикт ДМЖП.

Поможет срочная операция на сердце. Стоимость 4 213 019 руб. Собрано 556 163 руб. Не хватает 3 656 856 руб.

Юля третий ребёнок в семье. Родители ждали её появления, мама соблюдала все рекомендации врачей и вовремя проходила УЗИ. На втором скрининге врачи увидели аномалию в развитии сердца и поставили диагноз – ВПС (врождённый порок сердца). Насколько порок сложен, стало понятно только после рождения малышки.

Роды прошли без осложнений. Маме сделали плановое кесарево сечение, но только что родившуюся дочку женщине даже не дали подержать. Младенца забрали в реанимацию. Уже на тринадцатый день была первая операция на открытом сердце.

Операция помогла, но дала серьёзные осложнения. У Юли случился тромбоз. Опять реанимация. В тот же день малышка снова оказалась на хирургическом столе. Тромб удалось вовремя удалить. Но ровно через неделю новая напасть – на обходе врач обратил внимание на отеки. УЗИ показало жидкость в плевре. Девочка снова оказалась в реанимации.

После всех испытаний Юлю, наконец, выписали домой. Но порок постоянно даёт о себе знать одышкой, удушьем по ночам, слабостью и вечно холодными ручками. Артериальная и венозная кровь смешиваются в сердце, насыщение всех тканей и органов кислородом и питательными веществами очень низкое. Это наносит непоправимый вред маленькому растущему организму.

Родители обратились в десятки клиник в России и по всему миру. Необходимые компетенции и опыт оказались у хирургов из Университетской клиники Фрайбурга, которые специализируются на лечении подобных пороков. Врачи готовы помочь, но клиника примет пациента из России только после оплаты счёта – 4 213 019 рублей. Для семьи с тремя детьми сумма неподъёмная. А времени остаётся всё меньше – коррекцию нужно проводить срочно.

Семья находится в безвыходном положении. Юле срочна нужна высококвалифицированная медицинская помощь, на которую просто нет средств. Поэтому родители были вынуждены обратиться к неравнодушным людям.

Сбор средств на лечение ведёт благотворительный фонд «Алёша». О том, как помочь Юле, можно узнать на её странице на сайте фонда.