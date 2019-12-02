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02.12.2019 14:07
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Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в ноябре 2019 года: «Капитал», «Архитектор», «Новое Купчино», NEWПИТЕР, и «Город мастеров».

Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест» в ноябре

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области продолжается строительство 9-секционного лота 7-21, а также 8 лота, получившего название «Архитектор».

Лот 7-21 состоит из двух разноэтажных домов на 9 жилых секций и встроенно-пристроенного детского сада. В ноябре на объекте продолжается госкомиссия. Ввод в эксплуатацию лота 7-21 ЖК «Капитал» запланирован на IV квартал 2019 года.

Продолжается строительство 27-этажного жилого комплекса «Архитектор» на 869 квартир и подземного паркинга на 274 машиноместа. Дом напоминает лист клевера и состоит из пяти секций. В секции 8.1 ведется кирпичная кладка стен 27 этажа. В секции 8.2 производится армирование плиты перекрытия 26 этажа. В секции 8.3 ведется кирпичная кладка стен 25 этажа. В секции 8.4 выполняется армирование плиты перекрытия 25 этажа. В секции 8.5 ведется кирпичная кладка стен 25 этажа. Специалисты продолжают рабоы по инженерным системам: отопление, электрика, слаботочные системы. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.

На Малой Бухарестской улице продолжается возведение двух очередей 13-этажного жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти секций. В первых трех секциях ведется монтаж лифтового оборудования. В секциях 1.4 и 1.5 продолжается прокладка внутренних сетей, ведутся отделочные работы мест общего пользования. На втором этапе, куда входят четыре секции основного корпуса и два отдельностоящих дома, ведется кирпичная кладка стен на уровне девятого, десятого и одиннадцатого этажей.

В жилом квартале NEWПИТЕР в гп. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области компания «Строительный трест» ведет строительство восьмого, девятого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей.

В восьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, включающем в себя 9-этажный кирпичный дом на 259 квартир, завершаются общестроительные работы. На заключительном этапе находится кирпичная кладка надстроек кровли.

В девятом лоте комплекса, также состоящего из 9-этажного дома на 259 квартир, в первой секции производится заливка плиты покрытия, во второй секции ведется кирпичная кладка стен 9 этажа, в третьей и четвертой секциях производятся работы по кирпичной кладке стен восьмого этажа. Продолжаются сантехнические и электромонтажные работы. Ввод в эксплуатацию обоих лотов назначен на IV квартал 2020 года.

В десятом лоте, 9-этажном жилом доме на 183 квартиры, завершено благоустройство придомовой территории. Сдача дома назначена на IV квартал 2019 года.

В общеобразовательной школе на 550 учащихся, строящейся в составе ЖК NEWПИТЕР, производятся пусконаладочные работы. Ввод объекта запланирован на IV квартал текущего года.

В Калининградской области компания «Строительный трест» продолжает строительство второго лота (третья очередь строительства) ЖК «Город мастеров». В состав второго лота входит четыре дома: №7, 8, 9 и 10. В доме №7 ведется кладка стен шестого этажа, остекление окон и дверей с 1 по 5 этаж. На кровле дома №7 ведется кладка дымоходов и монтаж стропильной системы. В доме №8 ведется заливка стен шестого этажа. В доме №9 производится кладка внутренних стен 4, 5 и 6 этажей. На крыше дома закончена кладка дымоходов, идет монтаж стропильной системы. В доме №10 завершены монолитные работы, ведется кладка дымоходов на кровле. Начались работы по строительству дома в составе четвертой очереди проекта: ведется заливка стен подвала, а также монтируются перекрытия над подвалом.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»


ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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