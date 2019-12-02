ЦБ выпустил монеты в честь ленинградских конструкторов Т-34 и подлодки «Щука»

Банк России подготовил новые монеты в рамках серии «Оружие Великой Победы». В ней нашлось место танку Т-34 и самой известной советской субмарине во Второй мировой войне.

«Банк России 2 декабря 2019 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей серии «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия)», – говорится 2 декабря на сайте ЦБ РФ.

В списке конструкторов, которых увековечат на 25-рублевых монетах, 9 фамилий. Например, Михаил Кошкин, который учился в Ленинграде и тут же начал свою карьеру. На его монете изображен самый массовый танк Великой Отечественной войны Т-34. Своей монеты удостоился еще один выпускник Политеха Борис Малинин, который создал выпущенную петербургским Техническим бюро №4 подлодку «Щука».

Кроме того, памятные монеты в серии «Оружие Великой Победы» созданы в честь танка ИС-2, биплана У-2, бомбардировщика Пе-2, дивизионной пушки ЗИС-3, гаубицы М-30, противотанкового ружья Симонова и пистолета-пулемета Шпагина.





Тираж серии – 1 миллион монет.