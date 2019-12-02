Происшествия
Торговые центры Петербурга переняли эстафету эвакуаций у судов
Сообщение об угрозе взрыва прервало понедельничный шопинг в Петербурге. Горожане перечисляют в социальных сетях эвакуированные 2 декабря торговые комплексы.
По словам очевидцев, на проверку закрылись ТЦ «Монпансье», «Июнь», «Академ-Парк», «Заневский Каскад», «Мега-Дыбенко», «Охта-Молл».
По данным «Фонтанки», около часа дня на почту ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришло сообщение о минировании городских ТРК. Сотрудники полиции осматривают указанные в списке торговые комплексы.
Ранее анонимные минёры прервали работу судов в Петербурге.
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