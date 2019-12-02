Смольный рассказал, как общественный транспорт будет работать по ночам в 2020 году

Правительство Петербурга опубликовало распоряжение комтранса о пассажирских перевозках по ночам в следующем году. Метро будет открыто до 5 утра 1 и 7 января, в Пасху, 2 и 10 мая, во время «Алых парусов» и Ночи музеев, а также в День города.

Документ опубликован 2 декабря. В те же даты «Пассажиравтотранс» организует движение автобусов по маршрутам №№ 8,12,56,77, 80, 93, 106,114, 142,154 с полуночи до 6 утра. «Горэлектротранс» запустит 37-й троллейбус. Интервал движения наземного транспорта будет составлять 30 минут.

Кроме названных дней, с 30 апреля по 15 ноября с часа до 3 ночи, как обычно, будет ходить поезд от «Адмиралтейской» до «Спортивной», а также автобусы по 5 группам ночных маршрутов (до 6 утра).



