Скончался главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин

«Неожиданной» назвал кончину главного архитектора Государственного Эрмитажа его директор Михаил Пиотровский. По словам главы музея, с именем Валерия Лукина связаны работы на всех основных зданиях музея — все перестройки и реставрации, а также новое строительство: это и Главный Штаб, и Меншиковский дворец, и Биржа, и, конечно, фондохранилище в Старой Деревне.

Валерий Лукин пришел на службу в Эрмитаж в 1975 году. В обязанности архитектора такой большой структуры входит надзор над реставрационными работами, забота о сохранении и исследование памятников и музеефикация новых пространств. Так, создание мемориальной экспозиции «Зимний дворец Петра» стало во многом возможным благодаря Лукину — то, что объект можно показывать публике, выяснилось при реставрации Эрмитажного театра. Архитектор занимался и реконструкцией Шуваловского проезда.

В 2007 году он завершил диссертацию на тему «Методология градостроительного развития Государственного Эрмитажа», в которой описал подходы к архитектурно-планировочной организации музея, градостроительную обстановку его развития и социально-демографическую ситуацию, а также методологию проектирования развития музея, обобщив многочисленную информацию и поставив в мировой контекст.



«Любое серьезное решение, затрагивающее деятельность Эрмитажа, отражается на циркуляции людских потоков и городского транспорта, деятельности систем инженерного обеспечения, восприятии городской среды сотнями тысяч горожан и гостей города, – отмечал он в автореферате диссертации. – Сегодня нельзя сбрасывать со счета то, что Россия объявила войну международному терроризму. Угроза акций со стороны террора не миновала и Государственный Эрмитаж, который к тому же окружен военными объектами, являющимися целями первоочередного уничтожения для террористов в случае военной агрессии».











В своей публикации он подчеркивал: